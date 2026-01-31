Diyanet'te atama kararları Resmi Gazete'de: İşte il il yeni müftüler listesi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda üst düzey bir görevlendirme yapılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ilin müftüsü değiştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla kamu yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Yayımlanan iki ayrı kararname kapsamında hem bakanlık düzeyinde görevlendirme gerçekleştirildi hem de Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kapsamlı atamalar yapıldı.

13 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/32 sayılı atama kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ilin müftüsü değiştirildi. Atamalar kapsamında bazı müftüler farklı illere görevlendirilirken, yeni isimler de göreve getirildi.

Atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Amasya İl Müftülüğüne: Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz
Muş İl Müftülüğüne: Nurullah Koçhan
Mersin İl Müftülüğüne: Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal
Kırıkkale İl Müftülüğüne: Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan
Kahramanmaraş İl Müftülüğüne: Hasan Hüseyin Güller
Gaziantep İl Müftülüğüne: Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök
Tekirdağ İl Müftülüğüne: Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç
Çanakkale İl Müftülüğüne: Mevlüt Topçu
Hatay İl Müftülüğüne: Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek
Bilecik İl Müftülüğüne: Ahmet Aktürkoğlu
İzmir İl Müftülüğüne: Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu
Adıyaman İl Müftülüğüne: Mustafa Düzgüney
Şırnak İl Müftülüğüne: Arif Yeşiloğlu

