Diyanet'te atama kararları Resmi Gazete'de: İşte il il yeni müftüler listesi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla kamu yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Yayımlanan iki ayrı kararname kapsamında hem bakanlık düzeyinde görevlendirme gerçekleştirildi hem de Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kapsamlı atamalar yapıldı.

13 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/32 sayılı atama kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ilin müftüsü değiştirildi. Atamalar kapsamında bazı müftüler farklı illere görevlendirilirken, yeni isimler de göreve getirildi.

Atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Amasya İl Müftülüğüne: Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz

Muş İl Müftülüğüne: Nurullah Koçhan

Mersin İl Müftülüğüne: Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal

Kırıkkale İl Müftülüğüne: Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan

Kahramanmaraş İl Müftülüğüne: Hasan Hüseyin Güller

Gaziantep İl Müftülüğüne: Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök

Tekirdağ İl Müftülüğüne: Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç

Çanakkale İl Müftülüğüne: Mevlüt Topçu

Hatay İl Müftülüğüne: Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek

Bilecik İl Müftülüğüne: Ahmet Aktürkoğlu

İzmir İl Müftülüğüne: Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu

Adıyaman İl Müftülüğüne: Mustafa Düzgüney

Şırnak İl Müftülüğüne: Arif Yeşiloğlu