Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan bu yeni karar doğrultusunda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı.

Fahrettin Altun atama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum. Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım. Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."