İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla merkez ve taşra teşkilatını kapsayan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin yayımlandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı
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Atama kararnamesiyle birlikte mülki idare amirlerinin kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak merkez ve taşra teşkilatları arasında kapsamlı bir rotasyon gerçekleştirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Atama kararnamesinin yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

''''Muhterem Cumhurbaşkanımız'ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır.

Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda; taşra teşkilatımızda görev yapan 15 Mülki İdare Amirinden 11’i Kaymakam, 4’ü Vali Yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 Mülki İdare Amirimiz Kaymakamlıktan Kaymakamlığa, 82’si Kaymakamlıktan Vali Yardımcılığına, 74’ü Vali Yardımcılığından Vali Yardımcılığına, 32’si ise Vali Yardımcılığından Kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir.

Ayrıca, 6’sı il, 7’si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 Mülki İdare Amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 Mülki İdare Amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış; yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı Mülki İdare Amirlerimiz görevlendirilmiştir.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda; milletimize en yakın devlet temsilcileri olan mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum.

Kararnamemizin; mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin.''

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