İnşaatta yeni dönem: Belgesiz ustaya yasak geldi!

İnşaat sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı faaliyetlerinde yetki belgeli usta zorunluluğunu getiren yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Bu kapsamda, yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri artık belgesi olmayan ustaları çalıştıramayacak.

YETKİ BELGESİ ŞARTI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni düzenlemeye göre, inşaat ve tesisat işleri dahil olmak üzere tüm yapım süreçlerinde yalnızca yetki belgeli ustalar görev alabilecek. Bu belgelere sahip olmayan kişileri çalıştıran şantiye şefleri, 6 iş günü içinde durumu yazılı olarak yetkili idareye bildirmekle yükümlü olacak.

USTA BİLGİLERİ “ŞANTİYE-M” SİSTEMİNDE TAKİP EDİLECEK

Yetki belgeli yapı ustalarının tüm bilgileri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Ustalar, Şantiye-M adlı dijital sisteme kaydolacak ve her 5 yılda bir kayıtlarını yenilemek zorunda kalacak. Ayrıca, işe başlama ve iş bırakma bilgileri de sistem üzerinden 7 iş günü içinde bildirilecek.

Yönetmeliğe göre uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihler de proje büyüklüklerine göre belirlendi:

4.500 m²’yi aşan projelerde: 31 Aralık 2027

1.500 - 4.500 m² arası projelerde: 31 Aralık 2028

500 - 1.500 m² arası projelerde: 31 Aralık 2025