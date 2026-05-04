Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 yeni personel istihdam edeceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren personel alım ilanına göre, işe alınacak olan adaylar kurumda "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Yayımlanan ilanın detaylarına göre alımlar üç farklı kadroda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kuruma 5 mühendis, 5 tekniker ve 1 veri giriş operatörü alınacak. Kamu kurumunda çalışmak isteyen adaylar, iş başvurularını doğrudan Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak.

MÜLAKAT TARİHLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak başvuruların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme sürecine geçilecek. Kurumca incelenen başvurular sonucunda nihai listelerin belirlenmesinin ardından süreç mülakat aşamasıyla devam edecek. Sözlü sınav ve mülakat yeri, saati ile tarihi ilerleyen dönemde adaylara ayrıca duyurulacak.

KAZANAN ADAYLARA YAZILI TEBLİGAT GİTMEYECEK

Sözlü sınav sürecinin ardından başarılı olan asıl ve yedek aday listeleri, doğrudan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.