Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi alımı yapacak: İşte başvuru detayları...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel kadrosunu genişletmek amacıyla 66 yeni işçi alımı yapacak. Kurum tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, işe alınacak personelin tamamı kurum bünyesinde "daimi işçi" statüsünde görevlendirilecek.

Yayımlanan istihdam ilanı kapsamında kuruma farklı meslek gruplarından alım yapılacak. Belirlenen kadro dağılımına göre; 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı işe alınacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar, iş başvurularını Türkiye İş Kurumunun resmi internet sayfası olan "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. İsteyen adaylar ise başvurularını İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen giderek yapabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye İş Kurumunca nihai listeler oluşturulacak. Listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip, adayların katılacağı sözlü sınav ve mülakatın yeri, saati ile tarihi ayrıca duyurulacak.

Sınavlar sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, doğrudan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İlan edilen listede yer alan adaylara kurum tarafından ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecek.