Mülakatsız personel alımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzlerce kişiyi işe alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadroya alım işlemleri mülakatsız gerçekleştirilecek.
Personel alımına ilişkin resmi duyuru Resmi Gazete'de paylaşıldı. Yayımlanan karara göre, istihdam edilecek 680 sözleşmeli personel bakanlığın merkez ve taşra kadrolarında çeşitli görevlere atanacak.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI'NDAN ALINACAK
Merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan alımlarda adaylar başvuru işlemlerini tamamen dijital ortamda yürütecek. İstihdam sürecine dahil olmak isteyenlerin kayıt işlemlerini Kariyer Kapısı sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvurular 22 Mayıs saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınacak ve sistem bu tarihe kadar erişime açık kalacak.
Adaylar, belirtilen tarih ve saate kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları başvurularla herhangi bir sözlü görüşme aşaması olmadan doğrudan alım sürecinde yer alacak.
Mühendis (İnşaat): 2 kişi
Mühendis (Makine): 3 kişi
Mühendis (Elektrik-Elektronik): 4 kişi
Mühendis (Jeoloji): 1 kişi
Mühendis (Jeofizik): 1 kişi
Mimar: 2 kişi
Tekniker (Makine): 1 kişi
Tekniker (Elektrik-Elektronik): 1 kişi
Avukat: 6 kişi
Sosyal Çalışmacı: 32 kişi
(24 genel + 8 kadın)
Psikolog: 9 kişi
(7 genel + 2 kadın)
Çocuk Gelişimcisi: 6 kişi
Öğretmen (Beden Eğitimi): 1 kişi
Öğretmen (El Sanatları): 1 kişi
Fizyoterapist: 3 kişi
Hemşire: 28 kişi
(17 genel + 11 kadın)
Çocuk Bakıcısı: 377 kişi
Ortaöğretim kadın: 156
Ön lisans kadın: 171
Ön lisans erkek: 50
Engelli Bakıcısı: 30 kişi
Ön lisans kadın: 4
Ön lisans erkek: 26
Yaşlı Bakıcısı: 48 kişi
Ön lisans kadın: 27
Ön lisans erkek: 21
Destek Personeli (Temizlik): 72 kişi
Kadın/Erkek: 38
Kadın: 34
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 45 kişi
Ön lisans: 15
Lisans kadın: 12
Lisans erkek: 18
Aile Sosyal Destek Personeli (Sosyoloji): 2 kişi
Aile Sosyal Destek Personeli (PDR): 5 kişi