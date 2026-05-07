Mülakatsız personel alımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzlerce kişiyi işe alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadroya alım işlemleri mülakatsız gerçekleştirilecek.

Simge Sarıyar
Personel alımına ilişkin resmi duyuru Resmi Gazete'de paylaşıldı. Yayımlanan karara göre, istihdam edilecek 680 sözleşmeli personel bakanlığın merkez ve taşra kadrolarında çeşitli görevlere atanacak.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI'NDAN ALINACAK

Merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan alımlarda adaylar başvuru işlemlerini tamamen dijital ortamda yürütecek. İstihdam sürecine dahil olmak isteyenlerin kayıt işlemlerini Kariyer Kapısı sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvurular 22 Mayıs saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınacak ve sistem bu tarihe kadar erişime açık kalacak.

Adaylar, belirtilen tarih ve saate kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları başvurularla herhangi bir sözlü görüşme aşaması olmadan doğrudan alım sürecinde yer alacak.

Mühendis (İnşaat): 2 kişi

Mühendis (Makine): 3 kişi

Mühendis (Elektrik-Elektronik): 4 kişi

Mühendis (Jeoloji): 1 kişi

Mühendis (Jeofizik): 1 kişi

Mimar: 2 kişi

Tekniker (Makine): 1 kişi

Tekniker (Elektrik-Elektronik): 1 kişi

Avukat: 6 kişi

Sosyal Çalışmacı: 32 kişi
(24 genel + 8 kadın)

Psikolog: 9 kişi
(7 genel + 2 kadın)

Çocuk Gelişimcisi: 6 kişi

Öğretmen (Beden Eğitimi): 1 kişi

Öğretmen (El Sanatları): 1 kişi

Fizyoterapist: 3 kişi

Hemşire: 28 kişi
(17 genel + 11 kadın)

Çocuk Bakıcısı: 377 kişi

Ortaöğretim kadın: 156
Ön lisans kadın: 171
Ön lisans erkek: 50

Engelli Bakıcısı: 30 kişi

Ön lisans kadın: 4
Ön lisans erkek: 26

Yaşlı Bakıcısı: 48 kişi

Ön lisans kadın: 27
Ön lisans erkek: 21

Destek Personeli (Temizlik): 72 kişi
Kadın/Erkek: 38
Kadın: 34

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 45 kişi

Ön lisans: 15
Lisans kadın: 12
Lisans erkek: 18

Aile Sosyal Destek Personeli (Sosyoloji): 2 kişi

Aile Sosyal Destek Personeli (PDR): 5 kişi

