Resmi Gazete yayımladı: Terör finansmanıyla suçlanan 4 kişi hakkındaki mal varlığı kararı kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında teröre finansman sağlama suçlarından malvarlığı dondurma kararı alınmış olan 4 kişinin hakkındaki karar kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kanunda teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörün finansmanı suçu kapsamında makul sebeplerin artık ortadan kalktığı değerlendirilen kişilere ilişkin Malvarlığının Dondurulması Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan kararda Altındağ doğumlu Sinan Öksüz, Kahta doğumlu Sait Ali Gürsoy, Akağıl doğumlu Mehmet Ali Yiğit ile Suriye uyruklu Zouhair Sahloul hakkında daha önce alınan malvarlığının dondurulması kararının kaldırıldığı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, ilgili kişilere yönelik mali tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde yürürlüğe girdi. Kararın, kişilerin hukuki statülerine ve malvarlıklarına etkileri ilerleyen süreçte uygulanacak idari işlemlerle netlik kazanacak.