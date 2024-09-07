Resmi Gazete yayımlandı: O isimler görevden alındı

Kurul üyeliklerine; Yargıtay’dan İbrahim Acarlı, Danıştay’dan Ahmet Hüsrev Vural, Ceza Hukuku uzmanı Prof. Dr. Mahmut Koca, İdare Hukuku uzmanı Prof. Dr. Engin Saygın, Anayasa Hukuku uzmanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Türkiye Barolar Birliği'nden avukat Veli Küçük, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı Hayrettin Kurt, Devlet Denetleme Kurulu üyesi İsmail Kurul ve Adalet Bakanlığı'ndan Hakan Öztatar atandı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan’ın görevden alındığı da Resmi Gazete'de duyuruldu.