Resmi Gazete yayımlandı: Sürpriz hesaba son! Restoran ve kafelerde o ücretler yasaklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver adı altında tüketiciden ek ücret alınması yasaklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde yeni bir dönem başladı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti gibi adlar altında tüketiciden ek ücret talep edilmesi yasaklandı. Böylece işletmeler, müşterilerden yalnızca sunulan ürün ve hizmetin bedelini talep edebilecek.

Düzenleme, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin denetimlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

