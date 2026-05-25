Resmi Gazete'de atama kararları: Göç İdaresi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar ile birlikte üç farklı kurumun yönetim kademesinde görevden almalar ve yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yayımlanan karara göre Göç İdaresi Başkanlığı'nda üst düzey ayrılıklar gerçekleşti. Kurumun Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün mevcut görevlerinden alındı.

Göç İdaresi Başkanlığına, daha önce İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görev yapan Muhammet Selami Yazıcı getirildi. Kurumun yeni Başkan Yardımcılığına Murat Karakaya atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü makamına ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz görevlendirildi.

İÇİŞLERİ VE AFAD BÜNYESİNE YENİ MÜDÜRLER

Bakanlık bünyesinde açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Balıkçılar atandı. Bunun yanı sıra, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koltuğuna, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı'nın ataması yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı. Poçan'dan boşalan Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü görevine Elif Bağ atandı.