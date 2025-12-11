Resmî Gazete’de bugün (11 Aralık): Yürürlüğe giren kararlar açıklandı

11 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Yürütme ve İdare Bölümü’nde sahipsiz hayvanlardan enerji projelerine, kamulaştırma işlemlerinden vergi düzenlemelerine kadar çok sayıda kritik karar yer aldı. Ayrıca yeni yönetmelikler ve 2026’da uygulanacak idari para cezalarına dair tebliğ de duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Osmaniye’de sahipsiz hayvanların korunması amacıyla Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi. (Karar Sayısı: 10675)

– 154 kV Yenişehir TM–Taşçılar Çimento TM Enerji İletim Hattı kapsamında bazı taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. (Karar Sayısı: 10676)

– 400/154 kV Çayırhan Transformatör Merkezi Sahası projesi için belirlenen taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına hükmedildi. (Karar Sayısı: 10677)

– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Şükürlü-4, 7, 8, 9 ve 10 kuyularının lokasyon ve yol yapımı amacıyla gerekli taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin karar yayımlandı. (Karar Sayısı: 10678)

– Basit usulde vergilendirilen mükelleflere yönelik 10380 sayılı kararda değişiklik yapıldı. (Karar Sayısı: 10679)

– Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan sürenin 31 Aralık 2030’a kadar uzatılmasına karar verildi. (Karar Sayısı: 10680)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmesine ilişkin tezkere yayımlandı.

YÖNETMELİKLER

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. (Karar Sayısı: 10681)

– Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği esasları güncellendi.

– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği yayımlandı.

– Vakıf taşınmazlarının yönetimine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete’de yer aldı.

TEBLİĞ

– 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu kapsamında 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tebliğ yayımlandı.

İLANLAR

– Artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli duyurular ile birlikte

– TCMB tarafından belirlenen döviz kurları ve DİBS günlük değerleri ilan edildi.