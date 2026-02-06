Resmî Gazete’de bugün: 6 Şubat atama ve görevden alma kararları

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başta olmak üzere birçok kurumda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı. Kurulda boş bulunan üyeliklere ise Olcay Turan ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya getirildi.

SGK BAŞKANI DEĞİŞTİ

Kararlar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı. Kurum bünyesindeki diğer görevlendirmelerde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı getirildi. Öte yandan SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında da bazı üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı.

Boşalan genel müdür yardımcılığı kadrolarına ise Harun Aydoğmuş, Cem Gökmen Gökçe, Selim Dağlıoğlu ve Salih Turgay Işık atandı.

MİLLİ EĞİTİM’DE 6 İLDE DEĞİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da 6 ilin milli eğitim müdürlüğünde değişikliğe gidildi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak yerine Ayhan Işık getirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne’ye Ahmet Alireisoğlu, Adana’ya Mehmet Nurettin Aras, Van’a Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir’e Selehattin Kal atandı.

Ayrıca bakanlık bünyesindeki açık müfettişlik kadrosuna Hacı Atakan Doğan’ın ataması yapıldı.