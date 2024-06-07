Resmi Gazete'de bugün! 7 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları
7 Haziran 2024 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Haziran 2024 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/178, 179)
YÖNETMELİKLER
–– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/9)