Resmi Gazete'de bugün: 8 Ekim 2024

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...
esmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanı Kararları:
2024/354: Bazı Yükseköğretim Kurumları ve Yükseköğretim Üst Kuruluşlarındaki dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması.
2024/355: Bazı Yükseköğretim Kurumlarındaki dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar.
Yönetmelik:
Kapadokya Üniversitesi Yönetmeliği: Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması.
Tebliğ:
Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği: 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik (Tebliğ No: 2008-32/34) yapılması hakkında tebliğ (No: 2024-32/70).
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararı:E: 2022/101, K: 2024/124: 27 Haziran 2024 tarihli kararla, anayasal haklar ile ilgili bir dava sonuçlandırılmıştır.
İlan Bölümü:
Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
Çeşitli İlanlar
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