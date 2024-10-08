Resmi Gazete'de bugün: 8 Ekim 2024

esmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...

Yürütme ve İdare Bölümü:

Cumhurbaşkanı Kararları:

2024/354: Bazı Yükseköğretim Kurumları ve Yükseköğretim Üst Kuruluşlarındaki dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması.

2024/355: Bazı Yükseköğretim Kurumlarındaki dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar.

Yönetmelik:

Kapadokya Üniversitesi Yönetmeliği: Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması.

Tebliğ:

Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği: 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik (Tebliğ No: 2008-32/34) yapılması hakkında tebliğ (No: 2024-32/70).

Yargı Bölümü:

Anayasa Mahkemesi Kararı:E: 2022/101, K: 2024/124: 27 Haziran 2024 tarihli kararla, anayasal haklar ile ilgili bir dava sonuçlandırılmıştır.

İlan Bölümü:

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

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