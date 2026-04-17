Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla, Türkiye’nin birçok dış temsilciliğinde görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 7 ülkeye yeni büyükelçi atanırken 3 büyükelçi merkeze çekildi.

Karar doğrultusunda, Bolivya Büyükelçisi Ertan Yalçın ve Ekvator Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın merkeze alınan isimler oldu. Ayrıca Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik de merkeze çekilirken, yerine Özgür Uludüz atandı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli genel müdürlük görevlerini yürüten isimler, yeni büyükelçilik görevlerine getirildi. Atama listesinde yer alan ülkeler ve yeni büyükelçiler şu şekilde:

Macaristan: Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul,

İsveç: İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç,

Malezya: Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık,

Nijer: İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan,

Madagaskar: Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan,

Gine-Bissau: Mehmet Cem Kahyaoğlu.