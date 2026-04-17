Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Macaristan, İsveç ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı. 3 büyükelçinin merkeze alındığı atama listesi Resmi Gazete'de ilan edildi. İşte yeni büyükelçiler ve görev yerleri.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla, Türkiye’nin birçok dış temsilciliğinde görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 7 ülkeye yeni büyükelçi atanırken 3 büyükelçi merkeze çekildi.

Karar doğrultusunda, Bolivya Büyükelçisi Ertan Yalçın ve Ekvator Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın merkeze alınan isimler oldu. Ayrıca Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik de merkeze çekilirken, yerine Özgür Uludüz atandı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli genel müdürlük görevlerini yürüten isimler, yeni büyükelçilik görevlerine getirildi. Atama listesinde yer alan ülkeler ve yeni büyükelçiler şu şekilde:

Macaristan: Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul,
İsveç: İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç,
Malezya: Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık,
Nijer: İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan,
Madagaskar: Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan,
Gine-Bissau: Mehmet Cem Kahyaoğlu.

Levent’teki terör saldırısında yaralı ele geçirilen saldırgan tutuklandıLevent’teki terör saldırısında yaralı ele geçirilen saldırgan tutuklandıGündem
Resmi Gazete büyükelçi
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Çok Okunanlar
Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi
Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı
Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı
Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi