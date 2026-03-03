Resmi Gazete'de yayımladı: YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verilerini temel alarak 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişikliğe gitti. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HER İLE BİR MİLLETVEKİLİ GARANTİSİ

Düzenlemeye göre, parlamentodaki toplam 600 milletvekilliği için öncelikle Türkiye'deki her ile 1 milletvekili kontenjanı garanti edildi. Geriye kalan milletvekili sayıları ise illerin nüfus yoğunluğuna göre paylaştırıldı. Nüfusu yoğun olan ve buna bağlı olarak fazla milletvekili çıkaran illerde seçim çevreleri birden fazla bölgeye ayrıldı. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller tek seçim çevresi sayıldı. 18'den fazla milletvekili sayısına ulaşan 4 ilde ise çevre düzenlemesine gidildi.

19-35 arası milletvekili çıkaran illerde 2, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran illerin ise 3 seçim çevresine bölündüğü ifade edildi. Bu hesaplamaya göre, Bursa’dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir’den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara’dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul’dan çıkan 96 milletvekili için 3 seçim çevresi oluşturuldu.

GÜDÜL İLÇESİNİN BÖLGESİ DEĞİŞTİ

YSK kararında, seçim çevreleri belirlenirken nüfus dengesi, ilçelerin idari bütünlüğü, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarının temel alındığı belirtildi.

Bu kapsamda başkentte idari bir değişikliğe gidildi. Ankara'nın Güdül ilçesi, yer aldığı 2 numaralı seçim çevresinden çıkarılarak 3 numaralı seçim çevresine dahil edildi. Komisyon raporunda, YSK'nın bu hamleyi seçim işlemlerinin çok daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla yaptığı vurgulandı.