Resmi Gazete’de yayımlandı: 19 ilin valisi değişti
7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ile yeni vali ataması yapıldı.
7 Ocak 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/1 sayılı kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ilde vali değişikliği gerçekleştirildi. Atamalar şu şekilde oldu:
VALİ ATAMALARI (İL İL)
Ardahan: Mehmet Fatih Çiçekli
Adana: Mustafa Yavuz
Ağrı: Önder Bozkurt
Aksaray: Murat Duru
Bingöl: Cahit Çelik
Çankırı: Hüseyin Çakırtaş
Denizli: Yavuz Selim Köşger
Düzce: Mehmet Makas
Eskişehir: Erdinç Yılmaz
Giresun: Mustafa Koç
Iğdır: Mustafa Fırat Taşolar
Karabük: Oktay Çağatay
Karaman: Hayrettin Çiçek
Kilis: Ömer Kalaylı
Kırıkkale: Hüseyin Engin Sarıibrahim
Niğde: Nedim Akmeşe
Osmaniye: Mehmet Fatih Serdengeçti
Trabzon: Tahir Şahin
Yalova: Ahmet Hamdi Usta
MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANAN İSİMLER
Selçuk Aslan (Düzce), Ercan Turan (Iğdır), Mehmet Ali Kumbuzoğlu (Aksaray), Hülya Kaya (Yalova), Hüseyin Aksoy (Eskişehir), Ömer Faruk Coşkun (Denizli), Aziz Yıldırım (Trabzon)
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.