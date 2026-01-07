Resmi Gazete’de yayımlandı: 19 ilin valisi değişti

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ile yeni vali ataması yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Resmi Gazete’de yayımlandı: 19 ilin valisi değişti
Yayınlanma:

7 Ocak 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/1 sayılı kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ilde vali değişikliği gerçekleştirildi. Atamalar şu şekilde oldu:

VALİ ATAMALARI (İL İL)

Ardahan: Mehmet Fatih Çiçekli
Adana: Mustafa Yavuz
Ağrı: Önder Bozkurt
Aksaray: Murat Duru
Bingöl: Cahit Çelik
Çankırı: Hüseyin Çakırtaş
Denizli: Yavuz Selim Köşger
Düzce: Mehmet Makas
Eskişehir: Erdinç Yılmaz
Giresun: Mustafa Koç
Iğdır: Mustafa Fırat Taşolar
Karabük: Oktay Çağatay
Karaman: Hayrettin Çiçek
Kilis: Ömer Kalaylı
Kırıkkale: Hüseyin Engin Sarıibrahim
Niğde: Nedim Akmeşe
Osmaniye: Mehmet Fatih Serdengeçti
Trabzon: Tahir Şahin
Yalova: Ahmet Hamdi Usta

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANAN İSİMLER

Selçuk Aslan (Düzce), Ercan Turan (Iğdır), Mehmet Ali Kumbuzoğlu (Aksaray), Hülya Kaya (Yalova), Hüseyin Aksoy (Eskişehir), Ömer Faruk Coşkun (Denizli), Aziz Yıldırım (Trabzon)

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan canlı yayında en düşük emekli aylığına düzenleme mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan canlı yayında en düşük emekli aylığına düzenleme mesajıEkonomi
Resmi Gazete vali
Günün Manşetleri
19 ilin valisi değişti...
Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak
4 ismin daha testi pozitif çıktı
En düşük emekli aylığı masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe
Çok Okunanlar
Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşına düzenleme mesajı Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşına düzenleme mesajı
2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? 2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?
Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum
4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?