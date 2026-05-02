Resmi Gazete’de yayımlandı: 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi

Türkiye'de düşen doğurganlık oranları ve değişen nüfus yapısına karşı alınacak önlemleri kapsayan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, 2026 ile 2035 yılları arasını kapsayan dönemin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiği duyuruldu.

DOĞURGANLIKTA TARİHİ DÜŞÜŞ

Yayımlanan metinde, Türkiye'deki doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin ölçülen en düşük seviyesine gerilediği vurgulandı. Yaşanan bu gerilemeyle birlikte aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin "varoluşsal bir boyuta" ulaştığı kaydedildi. Alınan kararın, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle başlayan çalışmaların bir devamı olduğu belirtildi. Söz konusu çalışmalar, oluşturulan uzun vadeli ve bütüncül politika çerçevesinde yürütülmeye devam edecek.

İŞTE DEVLETİN 10 YILLIK YENİ YOL HARİTASI

Belirlenen yeni on yıllık dönem kapsamında hayata geçirilecek stratejik öncelikler, uygulanacak modeller ve araçlar yazılı bir plana döküldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi", bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı.

Genelgeyle birlikte kamu işleyişinde ve devlet politikalarında yeni bir aşamaya geçilecek. Tüm kamu politikaları, mevzuat düzenlemeleri, uygulamalar ve kamu kurumları tarafından yürütülen ya da desteklenen araştırmalar, aile kurumuna ve nüfus değişimine yapacağı etkiler yönünden değerlendirmeye tabi tutulacak. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı bir yaklaşımla hareket edecek.

Ayrıca resmi belgeler, planlar, programlar ve kurumlardaki hizmet içi eğitimlerde belirlenen yeni aile ve nüfus politikasıyla uyumlu kavramsal çerçeve esas alınacak.

EVLİLİK VE ÇOK ÇOCUK TEŞVİKİ GELİYOR

Genelgeye göre evlilik kurumunun toplumsal itibarı korunacak. Evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesi amacıyla mekanizmalar güçlendirilecek.

Çocuğun sağlıklı gelişiminde annelik ve babalığın belirleyici rolü toplumsal bir değer olarak öne çıkarılacak. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek ve çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar uygulamaya konulacak.

BÜYÜKŞEHİRDEN KIRSALA DÖNENLERE YENİ KAPI AÇILACAK

Nüfusun ülke genelinde dengeli dağılımını sağlamak amacıyla kırsal alandaki nüfus kaybının önüne geçilecek adımlar atılacak. Kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşü özendirilecek. Kentsel mekanlar aile ve çocuk odaklı bir anlayışla dönüştürülecek. Bu hedefler doğrultusunda yaşlı refahının artırılması, kuşaklar arası dayanışmanın sağlanması ve aile merkezli bakım ile destek modellerinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Medya ve kitle iletişim araçlarına yönelik yeni tedbirler de genelgede yer aldı. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi için ilk etapta "dijital aile kalkanı" oluşturulacak. Medya organlarında aile dostu yayıncılık teşvik edilecek ve toplum genelinde sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.

MAYIS AYINDA "MİLLİ AİLE HAFTASI" KUTLAMALARI BAŞLIYOR

Alınan yeni kararlarla birlikte her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanması resmileşti. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, bu haftanın anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleyecek. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülecek tüm çalışmaların koordinasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları kendi bünyelerindeki yıllık faaliyetlerini belirleyerek Bakanlığa raporlayacak.