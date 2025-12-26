Resmi Gazete’de yayımlandı: 2026 arabuluculuk ve bilirkişilik ücret tarifeleri ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı arabuluculuk ve bilirkişilik asgari ücret tarifeleri ile tanıklık ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre 2026’da uygulanacak ücretler, uyuşmazlık türüne ve taraf sayısına göre farklılık gösterecek. Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti taraf başına bir saat için 1170 TL’den başlayacak.

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan tarifeye göre aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarında:

– 2 taraf varsa taraf başına bir saati 1000 TL

– 3-5 kişi arasında taraf sayısından bağımsız bir saati 2200 TL

– 6-10 kişi arasındaki uyuşmazlıklarda bir saati 2300 TL

– 11 ve üzeri kişilerde bir saati 2400 TL olarak uygulanacak.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA

– 2 taraf için taraf başına bir saat 1500 TL

– 3-5 kişi için bir saat 3200 TL

– 6-10 kişi için bir saat 3300 TL

– 11 ve üzeri için bir saat 3400 TL ödenecek.

İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA

– 2 taraf için taraf başına bir saat 1130 TL

– 3-5 kişi için bir saat 2460 TL

– 6-10 kişi için bir saat 2560 TL

– 11 ve üzeri için bir saat 2660 TL uygulanacak.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI

Kira ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında:

– 2 taraf için taraf başına bir saat 1170 TL

– 3-5 kişi için bir saat 2540 TL

– 6-10 kişi için bir saat 2640 TL

– 11 ve üzeri için bir saat 2740 TL belirlendi.

KONUSU PARA OLMAYAN DİĞER UYUŞMAZLIKLARDA İSE ÜCRETLER

– 2 kişi için 1000 TL

– 3-5 kişi için 2200 TL

– 6-10 kişi için 2300 TL

– 11 ve üzeri için 2400 TL olarak uygulanacak.

KONUSU PARA OLAN VEYA PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN UYUŞMAZLIKLARDA

– Üzerinde anlaşılan miktarın ilk 600 bin TL’lik kısmı için

– Tek arabulucuda yüzde 6

– Birden fazla arabulucuda yüzde 9 oranında ücret alınacak.

BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

2026 yılı bilirkişilik tarifesi kapsamındaki ücretler şu şekilde belirlendi:

– İcra-iflas daireleri, sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde 2200 TL

– Asliye hukuk mahkemelerinde 3600 TL

– Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde 2800 TL

– Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde 4100 TL

– İdare ve vergi mahkemelerinde 3600 TL

– Ağır cezada 4100 TL

– Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde 4200 TL

– Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece sıfatıyla görülen işlerde 5100 TL

Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücreti ise tüm davalarda 5900 TL olarak uygulanacak.

TANIKLIK ÜCRETLERİ

2026 tanıklık ücret tarifesine göre tanıklara kaybedilen zamanla orantılı olarak günlük 130 TL ile 200 TL arasında ödeme yapılacak.

Tanığın duruşma için yolculuk ve gerektiğinde konaklama ile beslenme giderleri de karşılanacak.

Bu ödemelerden vergi, resim ve harç kesilmeyecek ve yargılama giderleri kapsamında değerlendirilecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

2026 yılı arabuluculuk, bilirkişilik ve tanıklık ücret tarifeleri 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.