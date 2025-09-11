Resmi Gazete’de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 müdür merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti. 22 emniyet müdürü merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi.

Karara göre, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi. Yeni atamalarla birlikte emniyet teşkilatında önemli değişiklikler yapıldı.

İşte değişiklik yapılan iller ve atanan isimler:

