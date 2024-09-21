Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye yeni rektör!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni rektör atamaları, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı üniversitede rektörlük görevine yapılan bu atamalar, Resmi Gazete'deki karar ile yürürlüğe girdi.

Atamalara göre yeni rektörler şu şekilde belirlendi:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nusret Akpolat

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Fatma Aydın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. R. Ahmet Şengönül

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Eyüp Debik

BAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.