Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye yeni rektör!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni rektör atamaları, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı üniversitede rektörlük görevine yapılan bu atamalar, Resmi Gazete'deki karar ile yürürlüğe girdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye yeni rektör!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni rektör atamaları, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı üniversitede rektörlük görevine yapılan bu atamalar, Resmi Gazete'deki karar ile yürürlüğe girdi.

Atamalara göre yeni rektörler şu şekilde belirlendi:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nusret Akpolat
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Fatma Aydın
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. R. Ahmet Şengönül
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Eyüp Debik

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