Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye yeni rektör!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni rektör atamaları, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı üniversitede rektörlük görevine yapılan bu atamalar, Resmi Gazete'deki karar ile yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni rektör atamaları, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı üniversitede rektörlük görevine yapılan bu atamalar, Resmi Gazete'deki karar ile yürürlüğe girdi.
Atamalara göre yeni rektörler şu şekilde belirlendi:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nusret Akpolat
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Fatma Aydın
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. R. Ahmet Şengönül
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Eyüp Debik
BAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.