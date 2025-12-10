Resmi Gazete'de yayımlandı: 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerine ilişkin yeni düzenlemeleri içeren atama kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan belgeye göre, Birinci Daire’nin 3 Eylül tarihli 1334 sayılı, 10 Eylül tarihli 1381 sayılı, 3 Ekim tarihli 1571 sayılı, 27 Kasım tarihli 2029 sayılı ve 2 Aralık tarihli 2085 sayılı atama kararları toplu şekilde duyuruldu.

ADLİ VE İDARİ YARGIDA TOPLAM 948 İSİM

Kararnamede yer alan bilgilere göre, adli yargı teşkilatında 778, idari yargıda ise 170 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Böylece toplamda 948 yargı mensubu yeni görevlerine atanmış oldu.