Resmi Gazete'de yayımlandı: 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), beş farklı atama kararını birleştirerek toplam 948 hakim ve savcının görev yerini değiştiren kararnameleri Resmi Gazete'de yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete'de yayımlandı: 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Yayınlanma:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerine ilişkin yeni düzenlemeleri içeren atama kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan belgeye göre, Birinci Daire’nin 3 Eylül tarihli 1334 sayılı, 10 Eylül tarihli 1381 sayılı, 3 Ekim tarihli 1571 sayılı, 27 Kasım tarihli 2029 sayılı ve 2 Aralık tarihli 2085 sayılı atama kararları toplu şekilde duyuruldu.

ADLİ VE İDARİ YARGIDA TOPLAM 948 İSİM

Kararnamede yer alan bilgilere göre, adli yargı teşkilatında 778, idari yargıda ise 170 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Böylece toplamda 948 yargı mensubu yeni görevlerine atanmış oldu.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den il il sağanak ve kar uyarısıBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den il il sağanak ve kar uyarısıYurt
Çorum'da 736 işçi hastanelik olmuştu: Yemeklerde E. Coli bakterisine rastlanıldı!Çorum'da 736 işçi hastanelik olmuştu: Yemeklerde E. Coli bakterisine rastlanıldı!Yurt
Resmi Gazete hakim savcı atama
Günün Manşetleri
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
10 Aralık akaryakıt zammı var mı? 10 Aralık akaryakıt zammı var mı?
Halı saha kavgası deyip geçmeyin: Nevşehir’de iki beldede giriş çıkışlar kapatıldı Halı saha kavgası deyip geçmeyin: Nevşehir’de iki beldede giriş çıkışlar kapatıldı
Çorum'da 736 işçi hastanelik olmuştu: Yemeklerde E. Coli bakterisine rastlanıldı! Çorum'da 736 işçi hastanelik olmuştu: Yemeklerde E. Coli bakterisine rastlanıldı!
Piyasalar FED kararına kilitlendi Piyasalar FED kararına kilitlendi