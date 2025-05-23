Resmi Gazete’de yayımlandı: Birçok kurumda üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.
Bakanlık bünyesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü’ne ise Ayşenur Çoban atandı.
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Murat Cavunt getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev değişiklikleri
375 sayılı KHK ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı. Vergi Başmüfettişliği görevine ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur atandı.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na yeni isim
664 sayılı KHK uyarınca, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na Doç. Dr. Zeki Eraslan atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda çok sayıda görev değişimi
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, şu isimler İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alındı:
Mehmet Türkmen (Amasya)
Bilal Gür (Bitlis)
Halil İbrahim Yaşar (Niğde)
Necati Yener (Sivas)
Hayati Telefoncu (Kırıkkale)
Servet Canlı (Iğdır)
Hasan Başyiğit (Kütahya)
Yasin Tepe (Gaziantep)
Hasan Tevke (Adana)
Yerlerine atanan isimler şöyle:
Amasya: Mehmet Ali Katipoğlu
Bilecik: Serdal Şimşek
Bitlis: Vedat Kaya
Niğde: Elif Özbek
Sivas: Fatih Erdoğan
Bayburt: Ömer Faruk Kahraman
Giresun: Özgür Tokgöz
Kütahya: Mustafa Yılmaz
Kırıkkale: Rahmi Güney
Iğdır: Aziz Gün
Adana: Yusuf Tüfekçi
Rize: Halil İbrahim Akmeşe
Yalova: Aytekin Yılmaz
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca yapılan kura sonucu şu atamalar yapıldı:
Mustafa Can Çakmakçı: İstanbul Hakimi
Bilal Özer: Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcısı
Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı: İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Abdullah Başol: Adana İdare Mahkemesi Üyesi