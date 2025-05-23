Resmi Gazete’de yayımlandı: Birçok kurumda üst düzey atamalar

Bakanlık bünyesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü’ne ise Ayşenur Çoban atandı.

Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Murat Cavunt getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev değişiklikleri

375 sayılı KHK ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı. Vergi Başmüfettişliği görevine ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur atandı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na yeni isim

664 sayılı KHK uyarınca, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na Doç. Dr. Zeki Eraslan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çok sayıda görev değişimi

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, şu isimler İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alındı:

Mehmet Türkmen (Amasya)

Bilal Gür (Bitlis)

Halil İbrahim Yaşar (Niğde)

Necati Yener (Sivas)

Hayati Telefoncu (Kırıkkale)

Servet Canlı (Iğdır)

Hasan Başyiğit (Kütahya)

Yasin Tepe (Gaziantep)

Hasan Tevke (Adana)

Yerlerine atanan isimler şöyle:

Amasya: Mehmet Ali Katipoğlu

Bilecik: Serdal Şimşek

Bitlis: Vedat Kaya

Niğde: Elif Özbek

Sivas: Fatih Erdoğan

Bayburt: Ömer Faruk Kahraman

Giresun: Özgür Tokgöz

Kütahya: Mustafa Yılmaz

Kırıkkale: Rahmi Güney

Iğdır: Aziz Gün

Adana: Yusuf Tüfekçi

Rize: Halil İbrahim Akmeşe

Yalova: Aytekin Yılmaz

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca yapılan kura sonucu şu atamalar yapıldı:

Mustafa Can Çakmakçı: İstanbul Hakimi

Bilal Özer: Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcısı

Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı: İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Abdullah Başol: Adana İdare Mahkemesi Üyesi