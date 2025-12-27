Resmi Gazete’de yayımlandı: Büyükelçilik ve üst düzey görevlerde yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında bazı büyükelçilikler, daimi temsilcilikler ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesindeki görevlere yeni isimler getirildi.

Yayımlanan karara göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın görev yeri değişti. Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Faruk Kaymakcı'dan boşalan Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine ise İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan getirildi. Dışişleri teşkilatındaki bir diğer atama ise Karadağ için yapıldı. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü, Karadağ Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NDA YENİ İSİMLER

Resmi Gazete'de yer alan kararlarla Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan kadrolara da atamalar gerçekleştirildi. Kurumdaki yeni görevlendirmeler şu şekilde sıralandı:

Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığı: Serdar Altay

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı: Mehmet Cem Fendoğlu

Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığı: Volkan Öz

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığı: Önder Demirezen

I. Hukuk Müşavirliği: Zuhal Edis