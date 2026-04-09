Resmi Gazete’de yayımlandı: Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatleri ve yetkileri değişti

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin standart 40 saat olan haftalık çalışma süresi, gerekli durumlarda vali onayıyla 56 saate kadar yükseltilebilecek.

MESAİ SAATLERİ 56 SAATE ÇIKABİLECEK

Yönetmelik kapsamında bekçilerin haftalık mesaisi 40 saat olarak belirlenirken, personel yetersizliği, görev yoğunluğu veya emniyet ve asayişin gerektirdiği diğer hallerde bu süre vali onayıyla artırılacak. En fazla 56 saate kadar çıkabilecek bu yoğun mesai durumu ortadan kalktığında, fazladan çalışılan saatler personelin istirahat süresine eklenecek. Bekçilerin günlük mesaisi temel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan gece dilimini kapsayacak şekilde planlanacak. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları ve kamu düzenini etkileyen zorunlu güvenlik hallerinde, İçişleri Bakanının onayıyla gece saatleri dışında da görevlendirme yapılabilecek.

Yeni kurallara göre devriyeler en az iki kişiden oluşacak. Kıdemli personel amir sıfatıyla görev yapacak ve devriye esnasında sağda yürüyecek. Görev süresince tabancalar kılıfında tutulacak ve yalnızca tehlikeli anlarda ele alınacak. Suç işlenmesini önlemek ve caydırıcılık sağlamak amacıyla zaman zaman tek düdük çalınacak. Araçla devriye görevleri ise yalnızca genel kolluk kuvvetlerinin nezaretinde gerçekleştirilecek.

ÜST VE ARAÇ ARAMASINDA SINIRLAR BELİRLENDİ

Yönetmelik, bekçilerin şüpheli durumlardaki yetkilerini de net bir çerçeveye oturttu. Durdurulan kişinin üzerinde veya aracında silah yahut tehlike oluşturabilecek bir eşya bulunduğuna dair yeterli şüphenin varlığı halinde, bekçiler zarar verilmesini önlemek amacıyla kişi üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edilecek. Bekçiler, bu sınırların ötesine geçerek üst ve araç araması yapamayacak.