Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni eylem planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" sonrası Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

Bakan Göktaş, dijitalleşen dünyada çocukların güvenliğinin devletin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı. Paylaşımında net ifadeler kullanan Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni eylem planının, çocukların üstün yararını gözeterek hazırlandığını belirten Bakan Göktaş, çalışmaların bu vizyonla sürdürüleceğini ifade etti. Göktaş açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye, daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."