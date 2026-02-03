Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ve önümüzdeki 4 yılı kapsayacak çocuklara yönelik yeni dijital eylem planı hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan ilk değerlendirme geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Yayınlanma:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni eylem planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" sonrası Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

Bakan Göktaş, dijitalleşen dünyada çocukların güvenliğinin devletin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı. Paylaşımında net ifadeler kullanan Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni eylem planının, çocukların üstün yararını gözeterek hazırlandığını belirten Bakan Göktaş, çalışmaların bu vizyonla sürdürüleceğini ifade etti. Göktaş açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye, daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Beşiktaş'ta uçuş planları başladı! Yeni golcü geliyor!Beşiktaş'ta uçuş planları başladı! Yeni golcü geliyor!Spor
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Mahinur Özdemir Göktaş
Günün Manşetleri
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Yılın ilk enflasyon verisi belli oldu
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu!
Hibe başvuruları sonuçlandı
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!
Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın
Çok Okunanlar
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
Altın yeniden yükseliyor! Altın yeniden yükseliyor!
İstanbul'da sulu kar başladı! İstanbul'da sulu kar başladı!
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!