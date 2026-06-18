Resmi Gazete'de yayımlandı: Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, gümrüksüz satış mağazalarının açılış süreçleri ile parfüm ve kozmetik numunelerinin stok düşüm işlemlerine sıkı denetim getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
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Gümrüksüz satış mağazaları ile bu mağazalara ait depoların açılmasına, işleyişine ve buralarda gerçekleştirilecek eşya satışına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MAĞAZA VE DEPO AÇILIŞLARINDA O BELGELER ZORUNLU OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte, ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin teslim etmesi gereken evraklarda güncellemeye gidildi. Girişimcilerin, ön izin başvurusu sırasında sundukları evrakların haricinde kuruma ek belgeler teslim etmesi gerekecek. Bu kapsamda, başvuru sahiplerinden sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler istenecek.

Ayrıca, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanan raporun da başvuru dosyasına eklenmesi zorunlu hale getirildi.

KOZMETİK VE PARFÜMDE "BOŞ ŞİŞE" DÖNEMİ BAŞLADI

Söz konusu ürün numunelerinin antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyannamelerinden düşümünün yapılabilmesi için mağazaların, kullandıkları numunelerin boş şişelerini birer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan aylık satış listesiyle birlikte, gereken süre içinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz etmesi gerekecek.

Boş şişesi gümrük idaresine teslim edilmeyen her bir parfüm numunesi ve kozmetik ürün tespit edilecek ve bu ürünler için firmalardan gümrük vergileri tahsil edilecek.

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