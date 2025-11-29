Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte görevden almalar ve yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son kararlar dizisi, bazı bakanlık ve önemli kamu kurumlarının üst yönetim kadrolarında dikkat çekici değişiklikleri beraberinde getirdi.

Yürürlüğe giren atama ve görevden alma kararları uyarınca, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı pozisyonuna Salih Ayhan getirildi.

Mevcut İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevinden alınırken, bu göreve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Karahan'dan boşalan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü koltuğuna ise aynı birimin Genel Müdür Yardımcısı olan Fatih Ekmekçi'nin atanması gerçekleştirildi.

KÜLTÜR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Yayınlanan kararlar çerçevesinde, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan 7 Müfettişin Başmüfettişliğe terfisi onaylandı. Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen'in atandığı bilgisi de Resmi Gazete'de yer aldı.

