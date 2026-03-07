Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimler atandı, kimler görevden alındı?

Resmi Gazete'de yer alan kararlar kapsamında;

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine Mustafa Kibaroğlu getirildi. Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı atanırken, mevcut Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu. Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine ise Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

4 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

İl müftülüklerinde de atama ve iptal kararları uygulandı. Daha önce Hatay İl Müftülüğüne atanan Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne atanan Ahmet Aktürkoğlu ve Adıyaman İl Müftülüğüne atanan Mustafa Düzgün’ün atama kararları iptal edildi. Yeni yayımlanan kararla birlikte Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı ve Edirne İl Müftülüğüne Burhan Çakır getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevinden alındı. Bakanlık bünyesinde açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde ise iki genel müdür yardımcısı değişti. Görevden alınan Enver Merallı'nın yerine Seda Şentürk, yine görevden alınan Erkan Tahran'ın yerine ise Cem Can Deliorman atandı. Ayrıca bakanlıkta açık bulunan Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1’inci Hukuk Müşaviri Hakan Sezgin görevden alınarak yerine Yıldıray Korkmaz atandı. Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mustafa Halil Çelik, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Muhammet Enes Çınar atandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı görevine ise kurumun mevcut Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül ile İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alındı. Bülbül'ün yerine Erdal Kılınç, Duman'ın yerine ise Aynur Gökalp Durna atandı. Bakanlıkta ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan atandı.

Öte yandan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine Halil İbrahim Güray atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz görevden alındı ve yerine Harun Akıllı atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nebi Çelik getirilirken, görevden alınan TMO Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Tek'in yerine Uğur Erdem atandı.

BAKANLIKLARIN ACİL DURUM BAŞKANLIKLARINA 16 YENİ İSİM

Kararlar kapsamında 16 farklı bakanlığın Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına yeni isimler atandı. Ataması gerçekleştirilen isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan

Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik

İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güngör

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb

Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayarer

Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş

Ticaret Bakanlığı: Tayfur Temur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver