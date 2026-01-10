Resmi Gazete'de yayımlandı: O belgeyi almayan otellerin kapısına kilit vurulacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile konaklama tesisleri için yeni bir süreç başladı. Yangın güvenliği standartlarını belgelemeyen işletmeler önce faaliyetten men edilecek, eksikler giderilmezse ruhsatları iptal edilecek.

Yayınlanma:

Konaklama sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçti. "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, otellerin yangın güvenliği konusundaki yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar netleşti.

RAPOR SUNAMAYAN TESİSLER FAALİYETTEN MEN EDİLECEK

Düzenleme kapsamında yönetmeliğe eklenen geçici madde ile denetim süreçleri sıkılaştırıldı. Daha önce "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince, malzeme temini ve eksiklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre tanınan konaklama yerleri, yetkili idareler tarafından denetlenecek.

Bu denetimler sonucunda, yangın yönetmeliğine uygunluğu gösteren itfaiye raporunu ibraz edemeyen işletmeler, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar faaliyetten men edilecek.

SÜRE BİTİMİNDE RUHSATLAR İPTAL EDİLECEK

Verilen süre boyunca işletmelerin ticari faaliyet yürütmesine izin verilmeyecek. 31 Mayıs 2026'ya kadar tanınan bu zaman dilimi, yalnızca itfaiye raporunun alınabilmesi için gerekli olan imalat, tadilat ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla kullandırılacak.

Belirlenen sürenin sonunda halen itfaiye raporunu ibraz edemeyen tesisler için ise en ağır yaptırım uygulanacak; bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilerek kapatılacak.

