Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine sınırlama getiren hüküm iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi, sağlık personelinin tuttukları nöbetler karşılığında alacakları ücrete getirilen aylık 60 ve 130 saatlik üst sınır uygulamasını, "zorla çalıştırma yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etti.

İptal süreci, Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin baktığı bir dava üzerinden şekillendi. Yerel mahkeme; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 5947 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değiştirilen ek 33'üncü maddesindeki "ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamaz" hükmünün Anayasaya aykırı olduğu kanaatine vararak düzenlemenin iptalini talep etti.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin Yüksek Mahkemeye sunduğu başvuruda, sağlık personelinin tuttuğu nöbete karşılık yapılacak ücret ödemesinin belirli bir süreyle kısıtlandığına dikkat çekildi. Personelin belirlenen yasal saatlerin üzerinde nöbet tutması halinde dahi hiçbir ücret alamamasını öngören bu durumun; hukuk devleti ilkesini, mülkiyet hakkını ve zorla çalıştırma yasağını ihlal ettiği savunuldu.

YÜKSEK MAHKEMEDEN "ORANTISIZ KÜLFET" KARARI

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasa hükmünün Anayasa'nın "zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesine aykırı olduğuna hükmederek düzenlemeyi iptal etti. Sağlık çalışanlarına getirilen uygulamanın orantısız olduğuna dikkat çekilen Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadeler yer aldı:

"İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasanın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."