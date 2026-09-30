Resmi Gazete’de yayımlandı: Süresiz nafaka kararı iptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararı yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete’de yayımlandı: Süresiz nafaka kararı iptal edildi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı. İptal hükmü, yayımdan dokuz ay sonra, 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek.

NAFAKA KALKMIYOR, "SÜRESİZLİK" KALKIYOR

Kararla yoksulluk nafakası kaldırılmış olmuyor. İptal edilen bölüm, yalnızca nafakanın süresiz olmasını öngören ibareden ibaret. Mahkemenin değerlendirmesine göre nafakanın ne kadar süreyle ödeneceği, her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenebilmeli.

AYM, hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için iptal hükmünün yürürlüğünü dokuz ay sonraya bıraktı. Bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni kuralları belirlemesi bekleniyor.

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Süresiz nafaka kararı iptal edildi
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