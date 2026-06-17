Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Genel Kurulun 16 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği 102'nci Birleşimi'nde oylanan çalışma takvimi doğrultusunda, milletvekillerinin mesailerini sürdürmesi kararlaştırıldı. Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasına yönelik alınan bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Normal yasama takvimine bakıldığında, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri gereğince Meclis'in 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gerekiyordu. Genel Kurulda alınan ve Resmi Gazete'ye yansıyan karar ile birlikte bu süreç durduruldu.

TBMM tatile girmeyerek planlanan takvim üzerinden çalışmalarına devam edecek.