Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni bir personel alım süreci başlatıldı. Kurumun konuya ilişkin hazırladığı ilan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlan edilen kadro detaylarına göre, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfa geçecek olan öğrenciler sürece dahil olabilecek. İşe alınacak 170 proje personeli kısmi süreli olarak çalışacak ve görev yerleri Ankara ile Kocaeli olacak.

ALIM YAPILACAK BİRİMLER BELLİ OLDU

İstihdam edilecek aday araştırmacıların görevlendirileceği merkez ve enstitüler netleşti. Öğrenciler, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde çalışma fırsatı bulacak. Bu merkezlerin yanı sıra Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde de araştırmacı pozisyonunda görevlendirmeler yapılacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 20 TEMMUZ

Kurumun açtığı pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar için süreç internet üzerinden yürütülecek. Gerekli koşullar, işleyişe dair detaylar ve tüm süreçlere ilişkin bilgiler TÜBİTAK'ın "www.tubitak.gov.tr" adresli resmi internet sayfasından ve kariyer platformu olan TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden erişime açıldı.

Başvurularını iletmek isteyen öğrencilerin, ilgili web adresi üzerinden işlemlerini 20 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.