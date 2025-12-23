Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile tüketici uyuşmazlıklarında başvurulacak mercileri belirleyen parasal sınırlar yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak limiti ve artış oranını resmen duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan mali sınırların artırılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımladı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu parasal sınırlar güncellendi.

LİMİT YÜZDE 25 ORANINDA ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardaki mali sınır, yüzde 25.49 oranında artırıldı. Yapılan bu artışla birlikte yeni sınır 186 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

UYGULAMA 1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR

Yeni düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2026 olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Gram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıGram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıEkonomi
7 ilde organize suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli tutuklandı7 ilde organize suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli tutuklandıGündem
ticaret bakanlığı tüketici hakem heyeti
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
7 ilde organize suç örgütlerine darbe
Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
'İntihar eylemi' talimatı alan o isim yakalandı
Bakan Fidan: " SDG, İsrail ile koordinasyın içinde"
Yusuf Güney gözaltına alındı
Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecek
Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını
7 yıldır aranıyordu, serada çalışırken yakalandı
Vekiller yumruk yumruğa kavga etti!
Çok Okunanlar
Gram altından yeni rekor! Gram altından yeni rekor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı Meteoroloji o illeri tek tek uyardı
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor
Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu