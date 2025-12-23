Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketici hakem heyetleri için yeni mali sınır belli oldu

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Yönetmeliği'nde yer alan mali sınırların artırılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımladı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 yılı için tüketici hukuku uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu parasal sınırlar güncellendi.

LİMİT YÜZDE 25 ORANINDA ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardaki mali sınır, yüzde 25.49 oranında artırıldı. Yapılan bu artışla birlikte yeni sınır 186 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

UYGULAMA 1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR

Yeni düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2026 olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.