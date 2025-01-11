Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni atamalar yapıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanan Zeki Levent Gümrükçü’nün yanı sıra, Azerbaycan, Mozambik, Ürdün, Almanya, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliklerine de yeni isimler görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, yeni atamalar şu şekilde oldu:

Dışişleri Bakan Yardımcılığı: Zeki Levent Gümrükçü

Azerbaycan Büyükelçiliği: Birol Akgün

Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Ferhat Alkan

Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu

Almanya Büyükelçiliği: İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan

Küba Büyükelçiliği: Aytaç Yılmaz

Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği: Lütfullah Göktaş

Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli önemli görevlere de atamalar yapıldı:

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü: Ahmet Rıza Demirer

Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü: Tahsin Timur Söylemez

Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü: Gülsun Erkul

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (diğer atamalar): Refik Ali Onaner ve Ali Rıza Güney

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Fatma Ceren Yazgan

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı: Kenan Yılmaz

İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü (diğer atama): Kenan Yılmaz

Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü: Aylin Sekizkök