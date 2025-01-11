Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni atamalar yapıldı!
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 6 ülkenin büyükelçiliğine de yeni atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanan Zeki Levent Gümrükçü’nün yanı sıra, Azerbaycan, Mozambik, Ürdün, Almanya, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliklerine de yeni isimler görevlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, yeni atamalar şu şekilde oldu:
Dışişleri Bakan Yardımcılığı: Zeki Levent Gümrükçü
Azerbaycan Büyükelçiliği: Birol Akgün
Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Ferhat Alkan
Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu
Almanya Büyükelçiliği: İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan
Küba Büyükelçiliği: Aytaç Yılmaz
Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği: Lütfullah Göktaş
Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli önemli görevlere de atamalar yapıldı:
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü: Ahmet Rıza Demirer
Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü: Tahsin Timur Söylemez
Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü: Gülsun Erkul
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (diğer atamalar): Refik Ali Onaner ve Ali Rıza Güney
Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Fatma Ceren Yazgan
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı: Kenan Yılmaz
İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü (diğer atama): Kenan Yılmaz
Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü: Aylin Sekizkök