Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni fakülteler kuruldu, isimler değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yer alan kararla, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda kapsamlı düzenlemelere gidildi. Karar kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni akademik birimler kurulurken, bazı mevcut birimlerin isimlerinde değişikliğe gidildi, bazıları ise kapatılarak yerine yeni fakülteler ihdas edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLEN FAKÜLTELER VE ENSTİTÜLER

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, şu değişiklikler yapıldı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi’nin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi olarak değiştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi, artık İlahiyat Fakültesi adıyla eğitim verecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı, filozof Teoman Duralı’nın ismi yaşatılarak Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki Finans Enstitüsü, artık Ticaret ve Finans Enstitüsü adıyla faaliyet gösterecek.

YURT DIŞINDA YENİ TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak yurt dışında yeni fakülteler de kuruluyor. Karara göre:

Özbekistan’ın Semerkant kentinde Semerkant Tıp Fakültesi,

Buhara’da ise Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ve Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulacak.

KAPATILAN VE DÖNÜŞTÜRÜLEN BİRİMLER

Karar doğrultusunda mevcut bazı yüksekokullar kapatılarak yerlerine yeni fakülteler kuruldu:

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı, yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Trabzon Tıp Fakültesi, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredildi ve adı yalnızca Tıp Fakültesi olarak belirlendi.