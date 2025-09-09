Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışına çıkış harcına zam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı. Düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, yurt dışına çıkış harç tutarında artış yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 710 Türk Lirası olan yurt dışına çıkış harcı 1000 Türk Lirası’na yükseltildi.

