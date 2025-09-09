Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışına çıkış harcına zam!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı. Düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
