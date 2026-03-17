Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedelleri değişmedi

Ticari ithalat amacı taşımadan yurt dışından getirilen televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazlar için 2026 yılında alınacak bandrol ücretleri sabit bırakıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo ve cep telefonu gibi elektronik cihazlar için 2026 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Konuya ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

2019 YILINDAKİ BEDELLER KORUNDU

Yürürlüğe giren karara göre, bahsi geçen elektronik ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri bu yıl da aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

Belirlenen tarifeye göre alınacak bandrol bedelleri şu şekilde sıralandı: Televizyonlar için 8 ile 80 avro, radyolar için 1 ile 2 avro, videolar için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9 ile 21 avro. Set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcısı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1 ile 18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için ise 2 ile 15 avro tahsil edilecek. Ayrıca cep telefonları için 20 avro ve bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

bandrol Resmi Gazete
