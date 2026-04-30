Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildi. 1 Ocak 2026 tarihinde başlayan vergilendirme dönemlerinin gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenlemeyle, hizmet ihracatından elde edilen kazançlara yönelik indirim hakkı yüzde 100'e çıkarılırken, yurt dışı iştirak kazançlarına ilişkin istisna şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

GELİRİ TÜRKİYE'YE GETİRENE YÜZDE 100 İNDİRİM

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim artırıldı. Bu oran, elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100 seviyesine yükseltildi. Yapılan bu değişiklikle yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü bir şekilde teşvik edilmesi ve küresel alanda daha büyük pazar payı elde edilmesi bekleniyor. Düzenleme, Türkiye'nin hizmet ihracatında çok daha güçlü bir konuma taşınması hedefine doğru atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

7491 sayılı Kanun kapsamında 2023 yılından itibaren, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumlar için belirli istisnalar uygulanıyordu. Eski düzenlemede, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50'sine sahip olması ve kazancın beyanname verme süresine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen diğer şartlar aranmaksızın iştirak kazancı istisnası yüzde 50 oranında kullandırılıyordu.

İSTİSNA ORANI YÜZDE 80'E YÜKSELTİLDİ

Yayımlanan karar ile 2026 yılı kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı iştirak kazançlarında aranan yüzde 50 oranındaki asgari iştirak şartı yüzde 20'ye indirildi. Bu kolaylığın yanı sıra, söz konusu kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

Mevcut uygulamada yer alan gelir vergisi istisnasından yararlanabilmek için aranan asgari yüzde 50 iştirak oranı da aynı şekilde yüzde 20'ye düşürülürken, gelir vergisindeki istisna oranı yüzde 50 olarak korundu.

Hayata geçirilen tüm bu düzenlemelerle yurt dışından elde edilen kazançların Türkiye'ye getirilmesi doğrudan teşvik ediliyor. Atılan adımlarla yatırımların ivme kazanması, Türkiye'nin döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması ve hizmet ihracatının çok yönlü olarak desteklenmesi amaçlanıyor.