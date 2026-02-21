TCMB kararı Resmi Gazete'de: 3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izinlerini iptal etti. İlgili tebliğler, 21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izni, ilgili kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının a) ve ç) bentleri uyarınca iptal edildi. Karara gerekçe olarak, şirketin faaliyet iznini almasından itibaren bir yıl içinde bu yetkiyi kullanmaya başlamaması ve kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi gösterildi.

KLON ÖDEME KURULUŞU A.Ş. ÖDEME GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETTİ

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izni ise aynı kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının ç) ve e) bentleri kapsamında iptal edildi. TCMB, bu kararı şirketin 14 üncü maddedeki şartları kaybettiğini tespit etmesi ve kurumun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varması nedeniyle aldı.

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkındaki iptal kararı, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 26. maddesinin 1. fıkrasının b) bendine dayandırıldı. Kararın, ödeme kuruluşunun yetkisinden açıkça feragat ettiğini veya faaliyetlerini durdurduğunu TCMB'ye bildirmesi üzerine alındığı açıklandı.