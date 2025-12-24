TSK’nin Libya’daki görev süresini 2 yıl uzatan karar Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Libya’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresini 24 ay uzatan tezkereyi kabul etmesinin ardından, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada AKP, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti “evet” oyu kullanırken, DEM Parti “hayır” oyu verdi. Tezkere bu oy dağılımıyla Meclis’ten geçmişti.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, Libya’daki siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın devam etmesi, terör ve güvenlik riskleri, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmaları ile Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya hükümetine verilen desteğin sürdürülmesi gerekçe olarak gösterildi.

Tezkereyle verilen yetkinin, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay süreyle geçerli olacağı belirtildi.