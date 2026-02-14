Ücretsiz ulaşım desteğine yüzde 30 zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz seyahat hakkı kapsamında toplu taşıma araçlarına sağlanan gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdı.

Ücretsiz ulaşım desteğine yüzde 30 zam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE VE DENİZYOLUNDA YENİ TARİFE

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte destek tutarları illerin statüsüne göre yeniden belirlendi. Buna göre; özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya yükseltildi.

Ankara ve İstanbul'da araç başına verilen destek miktarı 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya çıkarıldı. Büyükşehir statüsündeki diğer illerde bu rakam 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 liradan 4 bin 844 liraya ulaştı.

"GELİR DESTEĞİNİ YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRDIK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, artış oranının yüzde 30 olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık. Artış ile birlikte, özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya, Ankara ve İstanbul'da araç başına destek 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya ve büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 liradan 4 bin 844 liraya yükselttik. Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Resmi Gazete
