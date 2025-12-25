Yargıtay’dan emsal karar: İş yerindeki zorlayıcı sebeple fesihte de ihbar tazminatı ödenecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenlerin "zorlayıcı sebepler" gerekçesiyle işten çıkardığı çalışanlara ihbar tazminatı ödemesi gerektiğine hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, iş hukukunda önemli bir detayı netleştirdi.

MAHKEME "TAZMİNAT HAKKI YOK" DEMİŞTİ

Dava süreci, bir şirket bünyesinde nakliye işleri için istihdam edilen işçinin işten çıkarılmasıyla başladı. İşçi, haklı bir sebep gösterilmeden iş akdinin feshedildiğini, ancak kendisine ihbar tazminatı ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının içeride kaldığını belirterek mahkemenin yolunu tuttu. Davalı şirket ise savunmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şirketin madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını hatırlattı. Şirket, bu durumun "zorunlu neden" olduğunu iddia ederek davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanmadığını savundu. Yargılamayı yapan Ankara 60. İş Mahkemesi, işçinin fazla mesai alacaklarını kabul ederken, ihbar tazminatı talebini kesin olmak üzere reddetti.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Yerel mahkemenin verdiği karar Adalet Bakanlığı tarafından hukuka aykırı bulundu. Bakanlık, kararın düzeltilmesi için kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ihbar tazminatı yönünden davayı reddetmesini hatalı bularak kararı sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

"ZORLAYICI NEDEN İŞ YERİNDE DEĞİL İŞÇİDE ARANMALI"

Dairenin gerekçeli kararında 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddelerine dikkat çekildi. Fesih hakkının kullanılabilmesi için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil, işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği vurgulandı. Kararda, bu durumun "işçinin kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunun yerine getirilememesi gerektiği" şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edildi.

Yargıtay, iş yerinden kaynaklı sebeplerin işverene haklı fesih imkanı vermediğini şu net ifadelerle kayıt altına aldı: "İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez." Mahkemenin aksi yönde hüküm tesis etmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.