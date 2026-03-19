Yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Çevreye zarar verene hapis, kaçak yapıya anında yıkım!

Doğal çevrenin, biyoçeşitliliğin ve sulak alanların korunması ile milli parkların yönetimine ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren "Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile nesli tehlike altında olan türlerin denetimi ve idari yaptırım yetkisi tamamen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) verildi.

Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları; yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurumların görüşleri alınarak belirlenecek.

EKOLOJİK DENGEYİ BOZANLARA HAPİS CEZASI

Milli parkların ekosistemine zarar verenlere yönelik cezai yaptırımlar ağırlaştırıldı. Tabii ve ekolojik dengeyi veya yaban hayatını tahrip edenler, çevre sorunları yaratanlar, orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapanlar ile izinsiz yapı inşa eden veya saha işgalinde bulunanlar, daha ağır bir suçu gerektirmediği takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla yargılanacak.

Milli park giriş ücretleri Genel Müdürlük tarafından belirlenecek. Ücret ödemeden alana giriş yaptığı tespit edilenlere, belirlenen tarifenin 4 katı idari para cezası kesilecek. Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 25'i DKMP'ye, yüzde 75'i ise genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

KAÇAK YAPILAR DERHAL YIKILACAK VE İSTİSNAİ PLANLAR UYGULANACAK

Kanun, tescil yasağı kapsamındaki yapı ve tesislere yönelik süreci hızlandırdı. DKMP, bu kapsama giren inşa halindeki veya tamamlanmış tüm yapılara hiçbir şart aranmadan doğrudan el koyacak. El konulan yapılar, ek bir karar alınmasına lüzum kalmaksızın derhal yıkılacak veya ihtiyaç duyulması halinde değerlendirilecek.

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve koruma alanları için uzun devreli gelişme ve yönetim planları ilgili bakanlıkların görüşüyle Genel Müdürlükçe yürürlüğe konacak. İçme suyu temini açısından kamu yararı taşıyan ve vazgeçilmez bir zorunluluk arz eden acil tesisler için bu plan şartı aranmayacak.

Korunan alanlarda ziyaretçi yönetimi amacıyla "alan kılavuzu" uygulaması yasal zemine kavuştu. Alan sınırları ve yakın çevresinde yaşayan yöre halkı arasından seçilecek kişiler, DKMP'nin eğitimlerini tamamlayıp kimlik alarak görev yapabilecek. Ziyaretçi yönetim planlarıyla hem vatandaşlar doğru bilgilendirilecek hem de yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesi için kurumlar arası işbirliği yapılacak. Ayrıca kanunla, saha bekçiliğinde sözleşmeli personel çalıştırılmasının önü açıldı.

KAÇAK AVCILIĞA AĞIR PARA CEZALARI

Avcılık kurallarını ihlal edenlere yönelik idari para cezalarında ciddi artışlara gidildi. Merkez Av Komisyonunca yasaklanan avlaklarda avlananların 200 lira olan cezası 10 bin liraya, özel kanunlarla yasaklanan "yaban hayatı koruma/geliştirme sahası" ve "üretme istasyonu" gibi bölgelerde avlananların 350 lira olan cezası ise 15 bin liraya yükseltildi.

Avcılık belgesi almadan avlananlara 10 bin lira, avlanma izni olmadan avlaklarda avlananlara ise 5 bin lira ceza kesilecek. Bu fiillerin 5 yıl içinde tekrar edilmesi halinde cezalar üç katı oranında uygulanacak. Geleneksel avcılığın kapsamı, bölgeleri, tür sınırlamaları, kota ve süre denetimleri Genel Müdürlük tarafından belirlenecek.

DÖNER SERMAYE, SİLAH VE TEÇHİZAT DESTEĞİ

Genel Müdürlük, ihtiyaç duyduğu yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Bu işletmelerin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenecek ve döner sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Av malzemesi satan perakendeciler; satın alınan ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve kovanların alış bedeli üzerinden hesaplanan yüzde 2 oranındaki katılım payını, faturayı takip eden ayın sonuna kadar Genel Müdürlük Döner Sermayeli İşletmesine ödeyecek.

Orman muhafaza, av ve doğa koruma memurları ile lüzum görülen saha bekçilerine, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek silahlar demirbaş olarak tahsis edilecek. Memurların resmi kıyafetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek ve görev sırasında giyilmesi zorunlu olacak. Kıyafet, silah, telsiz ve araç gereçler kurum tarafından karşılanacak. Kanuna aykırı fiillerin ihbarında ve takibinde; köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri ve köy/kır bekçileri, görevli memurlara yardım etmekle yükümlü kılındı.