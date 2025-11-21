DİYANET 1250 PERSONEL ALIMI | Kur’an kursu öğreticisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler, takvim açıklandı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde 1250 din görevlisi istihdam edeceğini duyurdu. Kur’an kursu öğreticiliği için başvurular, KPSSP124 puan sıralamasına göre alınacak.

BAŞVURULAR 24 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Kur’an kursu öğreticisi olmak isteyen adaylar, 24 Kasım–5 Aralık 2025 tarihleri arasında çevrim içi başvuru yapacak. Başvurular yalnızca sinav.diyanet.gov.tr üzerinden kabul edilecek.

SİSTEMDE GÖRÜNMEYEN BİLGİLER İÇİN UYARI

Mezuniyet bilgileri e-Devlet sisteminde görünmeyen adayların, başvuru öncesi kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Hafızlık bilgisi otomatik düşmeyenlerin ise müftülükler üzerinden kayıt işlemini tamamlaması isteniyor.

ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel nitelikler aranıyor.

Buna ek olarak:

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak şartlara sahip olmak

- Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim düzeyini taşımak

- 2024 KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almak

- Hafızlık kontenjanına başvuracakların hafızlık belgesini ibraz etmesi

- Başkanlık bünyesinde aynı unvanda görev yapanların başvuruları işleme alınmayacak. Sözleşmesi feshedilen ve üzerinden bir yıl geçmeyen kişilerin başvuruları da kabul edilmeyecek.

KONTENJAN VE SINAV SÜRECİ

Adaylar yalnızca bir kontenjan grubu için başvuru yapabilecek. Müracaatların ardından KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonrasında süreç, Diyanet Akademisi tarafından yürütülecek.

Başvurularda süre bittikten sonra hiçbir değişiklik yapılmayacak ve usule uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacak.