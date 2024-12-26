İncirliova Belediyesi iki ayda 10 Milyon TL hibe desteği kazandı

Başkan Kaya'nın Ankara temasları kapsamında yaptığı görüşmeler ile ilçeye kazandırdığı hibe desteğinin değeri son iki ayda 10 milyon TL'yi buldu. İncirliova Belediyesi son iki ayda İller Bankası’ndan yol yapımında kullanılmak üzere 4 milyon TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ise bir çöp toplama aracı ve 170 adet büyük boy çöp konteyneri olmak üzere 5 milyon 500 bin TL değerinde hibe desteği aldı. İlçenin devlet yatırımlarının odağı olmasında Başkan Kaya ve ekibinin Ankara temasları önemli rol oynadı.

HİBE DESTEKLERİ VATANDAŞA HİZMET OLDU

Başkan Kaya'nın Ankara temasları kapsamında ilçeye kazandırdığı hibe destekleri vatandaşa hizmet olarak yansıdı. Yol yapımı için alınan 4 milyon hibe desteği ile ilçede Zafer Mahallesi'nin yol yenileme çalışmalarına başlanıldı. Çalışmalar büyük oranda tamamladı. İncirliova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteklerinin ilk ayağı olan 1 milyon 500 bin TL değerindeki 170 adet büyük çöp konteynerini daha önce teslim almış ve ilçenin çöp konteynerleri yenilenmişti. 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracı da ilçeye ulaştı. İncirliova'nın iki ayda devletten aldığı 10 milyon TL değerinde hibe desteği vatandaşa hizmet olarak ulaştı.

BAŞKAN KAYA'DAN ANKARA TEMASLARI VURGUSU

Hibe desteklerine ilişkin açıklama yapan Başkan Kaya, "İller Bankası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinden ilçemize 10 milyon TL değerinde hibe desteği kazandırdık. Çöp toplama aracımız geldi. Daha önce teslim aldığımız konteynerler ile eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerimizi değiştirdik. Zafer Mahallemizin en büyük iki caddesinin yenilenmesi çalışması için kaynak, yine bu destekler ile sağlandı. Ankara temaslarımız bu desteklerin ilçemize kazandırılmasında kritik öneme sahip. Bu nedenle İncirliovamızın geleceği için durmaksızın çalışırken, devletimizin de desteği ile yolumuza daha güçlü devam edebilmek adına Ankara temaslarımızı sıklaştıracağız. Hibe desteklerinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen TBMM KİT Komisyonu Başkanımız ve Aydın Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş’a, Aydın Milletvekillerimiz Sayın Seda Sarıbaş’a, Sayın Ömer Özmen’e ve bizlere destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.