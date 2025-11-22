Konya Büyükşehir Belediyesi 94 memur alacak: Şartlar ve tarihler açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi 94 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2026.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylar arasından belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve itfaiye eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyeye yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şöyle sıralandı:

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. ve 48. maddelerinde yer alan genel şartlar geçerlidir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) Mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve 2024 KPSS (B) grubu puan türünden belirtilen asgari puanı almış olmak,

b) İtfaiye eri başvuruları için erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak; boy-kilo ölçülerinin yönetmelik hükümlerine uygun olması,

c) İtfaiye eri unvanı için sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Kapalı alan, dar alan ve yükseklik fobisi bulunmamak,

e) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Başvuru formu ile birlikte şu belgeler sunulacaktır:

a) Kimlik belgesi fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesi,

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

d) Sürücü belgesi veya geçici sürücü belgesi,

e) KPSS sonuç belgesi,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf,

g) Hangi kadroya başvurulduğunu belirten dilekçe.

İtfaiye eri hariç elektronik başvurularda belgelerin asılları sınav gününe kadar teslim edilecektir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için:

a) Mimar ve mühendis kadrolarına başvurular 05/01/2026 – 09/01/2026 tarihleri arasında https://memuralim.konya.bel.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

b) İtfaiye eri başvuruları şahsen yapılacak olup posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru adresi: Kosova Mah. Veysel Karani Cad. No:156 Selçuklu/KONYA – Sancak İtfaiye Merkezi.

c) Eksik belgeyle veya nitelikleri tutmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAVA ÇAĞRILACAKLAR:

a) Adaylar KPSS puanına göre sıralanacak, en yüksek puanlı adaydan başlayarak her bir kadro için boş kadro sayısının 5 katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

b) Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınav listesi 23/01/2026 tarihinde https://www.konya.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara bildirim yapılmayacaktır.

e) Sınav giriş belgeleri belediyenin internet sitesinden temin edilecektir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur alımı sözlü sınavı:

26/01/2026, Sancak İtfaiye Merkezi – Selçuklu/KONYA.

İtfaiye eri sözlü ve uygulamalı sınavı:

26/01/2026, aynı adreste yapılacaktır.

Sınav konuları:

– T.C. Anayasası

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

– Mahalli idareler mevzuatı

– Kadro unvanına göre mesleki ve uygulamalı bilgi

İtfaiye eri uygulama sınavı araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi alanlarda yapılacaktır.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ:

Memur sınavında:

– Konu başlıkları 15’er puan, mesleki değerlendirme 40 puan olmak üzere toplam 100 puan.

– Başarı için en az 60 puan şartı aranır.

– Başarı puanı: sözlü sınav + KPSS puanının aritmetik ortalaması.

İtfaiye eri sınavında:

– Sözlü sınav 100 puan, uygulamalı sınav 100 puan.

– Değerlendirme: sözlü %40, uygulama %60.

– Başarı için en az 60 puan gerekir.

– Başarı puanları aynı ise KPSS puanı yüksek olan öne geçer.

Atama yapılacak adaylar ile yedek listeler belediye internet sitesinde ilan edilecektir.

Eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, gerekirse haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına 7 gün içinde yazılı itiraz edilebilir. İtirazlar 7 gün içinde karara bağlanacaktır.

İLAN OLUNUR.