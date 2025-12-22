Milli Savunma Bakanlığı 24 ilde personel alacak: Başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı istihdam planı çerçevesinde toplam 1113 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı.

Bakanlığa bağlı iş yerlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alımlar için süreç resmen başlarken, adayların merakla beklediği başvuru şartları ve kontenjan detayları belli oldu.

BAŞVURULAR SADECE 4 GÜN SÜRECEK

Personel temini için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmaya başlandı. 22 Aralık tarihinde açılan başvuru ekranı, 26 Aralık 2025 tarihinde kapanacak. Bakanlık, adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli kuralı da açıkladı. Buna göre adaylar, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek.

Alımların yapılacağı meslek grupları geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kadro dağılımına göre; iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşçı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçıvan ve fayansçı gibi birçok farklı alanda istihdam sağlanacak.

İŞTE ALIM YAPILACAK İLLER

MSB'nin 1113 kişilik işçi alımı Türkiye genelinde 24 farklı ilde gerçekleştirilecek. Personel alımı yapılacak iller şöyle sıralandı: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.